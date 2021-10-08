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До переліку співробітників, які обов'язково мають робити щеплення, можуть додати листонош і соцпрацівників, - Радуцький

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До переліку співробітників, які обов'язково мають робити щеплення, можуть додати листонош і соцпрацівників, - Радуцький
Міністерство охорони здоров'я збирається розширити перелік професій, для представників яких вакцинація від COVID-19 є обов'язковою.

Про це повідомив у фейсбуці глава комітету ВР з питань здоров'я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що, згідно з прогнозами вчених НАН України, через два-три тижні країна досягне пікових навантажень на систему охорони здоров'я, і ​​тоді кожну добу виявлятимуть 25-30 тис. хворих на коронавірус.

"97,1 % госпіталізацій припадає на тих, хто відмовився від вакцинації. На сьогодні в Україні вакцинована приблизна четверта частина дорослого населення – 6 мільйонів людей. Тобто шанс опинитись на лікарняному ліжку у невакцинованих щонайменше вдесятеро вищий, ніж у вакцинованих людей. Це статистика. Які ще потрібні докази ефективності вакцин?" - пише Радуцький.

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Глава комітету ВР з питань здоров'я нації зазначив, що система охорони здоров'я може вакцинувати по 250 тис. осіб на добу. Але темпи вакцинації знижуються: так, за останню добу щеплення зробили лише 127 тис. Українців.

"Надалі до переліку професій, для яких вакцинація є умовою допуску до робочого місця, планують внести всіх працівників державних установ, організацій та підприємств, соціальних працівників і співробітників поштових послуг", - додав Радуцький.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Андерсен a4cbf7de
    Да можно расширять и расширять этот список до бесконечности.. Но я хотел бы услышать ответ на свой единственный вопрос. Почему в этом перечне под цифрой "1" нет медработников , работников мед учреждений, любой формы собственности. ( от уборщицы до министра) И я на этот вопрос так и не могу получить ответ. Как можно обязать других если сами этого не делают. Но тут как в рот воды набрали.( просто знаю по своим знакомым. Педагогов буквально насильно заставляют вакцинироваться, даже если они месяц назад переболели ковидом ( интересно как прививка подействует на их здоровье в последствии), и знакомые мед работники не вакцинируются и не собираются и их ни кто не принуждает. И где логика...
  • юрий П cf937564
    более того,те скоты что составляют эти списки,тоже не спешат с этим.
  • Сергей Якимец f3ff978b
    Ууууу...шо там на нас таке насувається? Мы все умерли в 2019 году!
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