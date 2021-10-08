МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі через стрілянину на кордоні з польським військовим

Тимчасовий повірений у справах Білорусі в Польщі Олександр Чеснівський був викликаний в МЗС РП у зв'язку з погіршенням ситуації у сфері безпеки на спільному кордоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС Польщі.

"У зв'язку з ситуацією на польсько-білоруському кордоні та агресивними діями Білорусі проти Польщі в МЗС в черговий раз був викликаний тимчасовий повірений у справах Білорусі в Польщі Олександр Чеснівський", - йдеться в повідомленні МЗС Польщі.

Як зазначається, з білоруським дипломатом розмову провів директор Східного департаменту МЗС РП.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, за повідомленням Прикордонної служби Польщі, білоруський патруль здійснив постріли з вогнепальної зброї в сторону польських військовослужбовців на кордоні. Ймовірно, це були холості патрони.