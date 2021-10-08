Новини

Суд продовжить обирати запобіжний захід меру Одеси Труханову 11 жовтня

2 30212
Суд продовжить обирати запобіжний захід меру Одеси Труханову 11 жовтня
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не зміг сьогодні обрати запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову і його заступнику. У засіданні оголошено перерву до понеділка, 11 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо в ході судового засідання, на якому велася трансляція.

"Оголошується перерва до понеділка. Почнемо засідання о 10:30 ... Добре, давайте на 9-ту" - сказала головуюча суддя ВАКС.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня ВАКС почав розглядати клопотання детектива НАБУ про обрання запобіжного заходу голові Одеської міської ради Геннадію Труханову. Засідання тривало понад 10 годин.

Читайте: Повний текст підозри Труханову. ДОКУМЕНТ

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Игорь Бех
    Продолжайте и заканчивайте. Вор должен сидеть.
  • Olexa Pluzh
    Там тільки 9гр вилікують.
  • три - пятнадцать
    шо там выбирать?
    бранзулетку ему на шею и в буцыгарню...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини