Суд продовжить обирати запобіжний захід меру Одеси Труханову 11 жовтня

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не зміг сьогодні обрати запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову і його заступнику. У засіданні оголошено перерву до понеділка, 11 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо в ході судового засідання, на якому велася трансляція. "Оголошується перерва до понеділка. Почнемо засідання о 10:30 ... Добре, давайте на 9-ту" - сказала головуюча суддя ВАКС. Нагадаємо, вранці 8 жовтня ВАКС почав розглядати клопотання детектива НАБУ про обрання запобіжного заходу голові Одеської міської ради Геннадію Труханову. Засідання тривало понад 10 годин. Читайте: Повний текст підозри Труханову. ДОКУМЕНТ

Автор: Леся Карпенко