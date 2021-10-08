Проєкт бюджету-2022 не передбачає зростання грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ, - Таран

Проєкт державного бюджету України на 2022 рік не передбачає підвищення сум грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Таран, зокрема, повідомив, що в бюджетній пропозиції Міністерства оборони на 2022 з напрямку грошового забезпечення були включені потреби в сумі 93 млрд гривень, що на 39,8 млрд гривень більше, ніж у 2021 році. Виділення такої суми дозволило б значно підвищити розміри грошового забезпечення та наблизити їх до розмірів країн-членів НАТО.

Проте в проєкті Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" Міністерству оборони України за фондом грошового забезпечення враховані видатки на виплату грошового забезпечення в сумі 62,5 млрд гривень, що лише на 8,9 млрд гривень більше ніж у попередньому році, або на 11,7 %.

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Міністр звертає увагу, що ці додаткові кошти не забезпечать підвищення розмірів грошового забезпечення, а лише дозволять в 2022 році виплачувати військовослужбовцям місячне грошове забезпечення в розмірах 2019-2021 років, винагороду за участь в ООС, індексацію грошового забезпечення, інші обов'язкові виплати.

За словами Тарана, Міноборони порушило перед РНБО питання щодо необхідності підвищення у 2022 році розмірів грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ. Рішенням РНБО, затвердженим указом президента, Кабінету Міністрів доручено опрацювати питання про підвищення розмірів грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ.