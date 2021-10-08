Проєкт бюджету-2022 не передбачає зростання грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ, - Таран
Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Таран, зокрема, повідомив, що в бюджетній пропозиції Міністерства оборони на 2022 з напрямку грошового забезпечення були включені потреби в сумі 93 млрд гривень, що на 39,8 млрд гривень більше, ніж у 2021 році. Виділення такої суми дозволило б значно підвищити розміри грошового забезпечення та наблизити їх до розмірів країн-членів НАТО.
Проте в проєкті Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" Міністерству оборони України за фондом грошового забезпечення враховані видатки на виплату грошового забезпечення в сумі 62,5 млрд гривень, що лише на 8,9 млрд гривень більше ніж у попередньому році, або на 11,7 %.
Міністр звертає увагу, що ці додаткові кошти не забезпечать підвищення розмірів грошового забезпечення, а лише дозволять в 2022 році виплачувати військовослужбовцям місячне грошове забезпечення в розмірах 2019-2021 років, винагороду за участь в ООС, індексацію грошового забезпечення, інші обов'язкові виплати.
За словами Тарана, Міноборони порушило перед РНБО питання щодо необхідності підвищення у 2022 році розмірів грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ. Рішенням РНБО, затвердженим указом президента, Кабінету Міністрів доручено опрацювати питання про підвищення розмірів грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ.