"ЄС" назвала справу про зв'язки Порошенка з Медведчуком "бездоказовим фейком"

"Європейська Солідарність" радить голові СБУ перевірити самого себе і Володимира Зеленського на предмет їх спільної злочинної участі в пограбуванні вкладників ПриватБанку на 41 млн доларів; виведенні цих брудних грошей Коломойського в іноземні юрисдикції з метою ухилення від сплати податків і придбання елітної закордонної нерухомості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві ЄС.

"Час перевірити нарешті причетність особисто Зеленського і керівника його Офісу до зливу росіянам секретної спецоперації із затримання російських військових злочинців із так званої приватної армії Вагнера.

Так само негайній перевірці підлягає перерахунок 60 мільйонів доларів на окуповані території з державного Укрексімбанку. Адже це означає участь у фінансуванні тероризму з боку керівника цієї установи Мецгера, чи то кума, чи то друга, чи то свата Зеленського, який підніс його на цю посаду і якому дає публічні вказівки щодо руху коштів. Про це принаймні свідчить їхня минулорічна телефонна розмова у присутності журналістів", - йдеться в повідомленні.

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В "ЄС" зазначили: "Щоби створити димову завісу і відволікти увагу суспільства від злочинів влади, виявлених розслідувачами і оприлюднених цього тижня, правоохоронці за прямою вказівкою Зеленського намагаються реанімувати свій давній і абсолютно бездоказовий фейк про нібито зв’язок Порошенка із Медведчуком.

Крім того, влада вкотре намагається очорнити Петра Порошенка як лідера української, проєвропейської опозиції на тлі плачевних результатів власного урядування".

"Петро Порошенко вкотре категорично відкидає звинувачення з боку влади і вважає їх класичним взірцем сфабрикованих політично вмотивованих справ і чорного піару проти політичних опонентів. Зеленський знову бреше, і в цьому – нічого нового", - резюмували в "ЄС".

Раніше глава СБУ Іван Баканов заявив про те, що в рамках розслідування справи за новою підозрою Віктора Медведчука буде відпрацьовуватися причетність до неї п'ятого президента Петра Порошенка і ексглави Національного банку України Валерії Гонтаревої.