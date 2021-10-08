Відпустка судді Константінової дала змогу вийти із СІЗО Островському, який на смерть збив дитину в центрі Києва, - ЦПК

Кирило Островський, який в 2018 році збив на смерть дитину в центрі Києва, вийшов із СІЗО, оскільки суддя пішла у відпустку.

Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Кирило Островський, який 3 роки тому за кермом Хаммера збив на смерть дитину на бульварі Лесі Українки. Навіть не намагаючись надати допомогу постраждалій, Островський зняв номерні знаки та втік з місця ДТП. Весь цей час він сидів у СІЗО, але Печерський суд кілька днів тому не продовжив йому запобіжний захід через те, що суддя... пішла у відпустку. Тому він вийшов на волю", - йдеться в повідомленні.

За даними ЦПК, суддя, яка не продовжила Островському запобіжний захід - Крістіна Константінова.

"Раніше Константінова відправила під домашній арешт активістів Філімонова і Ратушного, які протестували на Банковій, а також дозволяла обшуки в Автомайдані. Константінова - доброчесності суддя, отримує 1 млн грн на рік з наших з вами податків. Влітку пані суддя отримала в подарунок квартиру в Києві вартістю в 1,5 млн грн", - відзначають в ЦПК.

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