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Ми не дозволимо нічого будувати на Микільській Слобідці в Києві, - Кличко

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Ми не дозволимо нічого будувати на Микільській Слобідці в Києві, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що міська влада не дозволить нічого будувати на Микільській Слобідці в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Кличко зазначив: "Друзі! Поки поїхав у відрядження - знову напруга на Микільській Слобідці.

Забудовник нахабно, в протистоянні і сутичках з місцевими мешканцями загнав техніку на територію, де місто не надавало жодних дозвільних документів щось будувати.

Зараз на зустріч з місцевою громадою їдуть два моїх заступники — Андрій Крищенко і Олексій Кулеба. Вночі місто знову встановить на місце обмежувальні блоки на в’їзді на прибережну територію.

Я зателефонував керівнику столичної поліції з тим, аби правоохоронці припинили незаконні дії забудовника на Микільській Слобідці.

Місто не дозволить на цій резонансній ділянці нічого будувати!"

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    лицемер. а 3 огромных дома рядом, построенных во время его мерства микитасем педаля не замечает?
  • Палєо Мустьє
    чергове балабольство для лохторату.
  • Kucher
    "Сегодня не все могут в завтрашний день смотреть,
    Вернее смотреть могут-то все, а видят не все." (с) Віталік

    Віримо, знаємо, Віталік
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