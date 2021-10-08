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Німеччина посилює правила в'їзду для невакцинованих громадян України

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Німеччина посилює правила в'їзду для невакцинованих громадян України
Уряд Німеччини вніс Україну до списку країн з високим рівнем поширення COVID-19. Це передбачає посилення правил в'їзду в країну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Нові правила набудуть чинності з 10 жовтня.

Тепер перед в'їздом до Німеччини потрібно заповнити спеціальну онлайн-анкету, в якій потрібно надати дані про вакцинацію від коронавірусу або негативний ПЛР-тест, або тест на антиген, або довідку про одужання.

Ті, хто вакцинувався або перехворів, звільняються від проходження карантину. Однак ті, хто в'їжджає в країну з тестом, буде змушений провести 10 днів на карантині. Цей термін можна скоротити, якщо отримати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус через 5 днів після приїзду.

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Німеччина визнає вакцини від Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Крім України, нові вимоги стосуватимуться громадян Латвії, Естонії, Ємену та Брунею.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • irenka ko
    Для порівняння: Італія у цьому місяці вже відчиняє спортзали, театри, знімають обмеження майже скрізь через те, що вакциновані вже всі, хто хотів та мусив. Захворюваність пішла на спад і можна сказати, що Італія, з якої все і почалось рік тому, вона таки поборола епідемію та повертається до звичного життя.

    А у нас лише тільки починається новий ковідний сезон, бидло маски не носить, вакцини не робить, доведеться лише чекати, коли воно усе перехворіє та у країні створиться масовий імунітет. Завдяки вам наша країна опиняється у дупі світу. Дрімуче та неосвічене стадо, яке не вірить у науку, а на дворі у нас вже третє тисячоліття.
  • Small Jerboa
    Гребанные Зелёные "Мастера Спорта по борьбе с Ковидом"!
  • Marina c8da85b1
    Чим, вакциновані, стають безпечнішими, чим не вакциновані?! Якщо вакцина не захищає від розповсюдження інфекції!!! Вакциновані, можуть бути такими ж носіями, як не вакциновані, і можуть про це навіть не знати?!
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