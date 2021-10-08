Стефанчук: Відставка Разумкова - це не помста

Відправивши Дмитра Разумкова у відставку з поста голови Верховної Ради, "слуги народу" не намагалися йому помститися.

Про це сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" наступник Разумкова на посаді спікера Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не вважаю, що це була помста. Я вважаю, що це було прийнято рішення політичною партією, яка несе відповідальність за ті зобов'язання, які вона давала перед своїм народом", - сказав Стефанчук.

Шустер уточнив, чи дійсно їм з Разумковим "йти за програмою партії було неможливо".

"Я не можу говорити, можливо чи неможливо. Я виходжу з того, що програма партії "Слуга народу" була представлена ​​в президентській програмі "Країна мрій", і ті рішення, які були передбачені там, передбачали певний напрям, визначений темп в реформі. Мені здається, що, напевно, все-таки були деякі речі, які не дали можливості і фракції, і президенту прийняти ті рішення ... досить швидко або в правильному напрямку", - відповів Стефанчук.

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Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку. 8 жовтня депутати призначили спікером Руслана Стефанчука.