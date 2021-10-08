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Стефанчук: Відставка Разумкова - це не помста

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Стефанчук: Відставка Разумкова - це не помста
Відправивши Дмитра Разумкова у відставку з поста голови Верховної Ради, "слуги народу" не намагалися йому помститися.

Про це сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" наступник Разумкова на посаді спікера Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не вважаю, що це була помста. Я вважаю, що це було прийнято рішення політичною партією, яка несе відповідальність за ті зобов'язання, які вона давала перед своїм народом", - сказав Стефанчук.

Шустер уточнив, чи дійсно їм з Разумковим "йти за програмою партії було неможливо".

"Я не можу говорити, можливо чи неможливо. Я виходжу з того, що програма партії "Слуга народу" була представлена ​​в президентській програмі "Країна мрій", і ті рішення, які були передбачені там, передбачали певний напрям, визначений темп в реформі. Мені здається, що, напевно, все-таки були деякі речі, які не дали можливості і фракції, і президенту прийняти ті рішення ... досить швидко або в правильному напрямку", - відповів Стефанчук.

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Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку. 8 жовтня депутати призначили спікером Руслана Стефанчука.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    Ой-ой.
    Офшоры и Вагнергейты тоже были в той мифической "программе президента"?!
  • KAISERWALD
  • VOLVO XC 70
    Сталин также уничтожал миллионы во благо тех кого уничтожал...и ему кричали Ура! в Германии Хайль! в Италии Дуче Великий Дуче! в Испании громко апплодировали Франко....в КНДР плачут вилдя своего солнеликого вождя..в России вообще сказочный дурдом... Путин это Россия нет путина нет России...в Украине Вовочка хочет-- Украина -это Я....толькок ак бы мальчик не убился бы спотыкаясь на грабли...
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