Стефанчук: Відставка Разумкова - це не помста
Про це сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" наступник Разумкова на посаді спікера Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я не вважаю, що це була помста. Я вважаю, що це було прийнято рішення політичною партією, яка несе відповідальність за ті зобов'язання, які вона давала перед своїм народом", - сказав Стефанчук.
Шустер уточнив, чи дійсно їм з Разумковим "йти за програмою партії було неможливо".
"Я не можу говорити, можливо чи неможливо. Я виходжу з того, що програма партії "Слуга народу" була представлена в президентській програмі "Країна мрій", і ті рішення, які були передбачені там, передбачали певний напрям, визначений темп в реформі. Мені здається, що, напевно, все-таки були деякі речі, які не дали можливості і фракції, і президенту прийняти ті рішення ... досить швидко або в правильному напрямку", - відповів Стефанчук.
Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку. 8 жовтня депутати призначили спікером Руслана Стефанчука.