Разумков: Близько 50 "слуг" підходили до мене і просили вибачення, що проголосували за мою відставку
Про це Разумков заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні до мене підійшли близько 50 моїх колег, які вчора проголосували зеленою (кнопкою за відставку Разумкова. - Ред.). І сказали: вибач, але ми так зробили, бо нас викликали, нас переконували, назвемо це так, що ви повинні проголосувати", - розповів Разумков.
"У тому числі керівництво фракції, запрошували і в Офіс Президента, це не секрет", - додав він.
Разумков підкреслює, що одні тільки "слуги" без підтримки інших політично сил не змогли б відправити його у відставку.
"215 голосів. Якби не було інших політичних сил, то теза колег про те, що вони змінюють внутрішнім рішенням партії - не відповідає дійсності. Вона просто не відповідає дійсності: завдяки двом великим групам і партії "Батьківщина" ми отримали ось такий результат", - сказав ексспікер.
Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку. 8 жовтня депутати призначили спікером Руслана Стефанчука.