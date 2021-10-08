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Разумков: Близько 50 "слуг" підходили до мене і просили вибачення, що проголосували за мою відставку

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Разумков: Близько 50 "слуг" підходили до мене і просили вибачення, що проголосували за мою відставку
Керівництво фракції "Слуги народу" і представники Офісу Президента тиснули на нардепів, щоб ті підтримали відставку Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.

Про це Разумков заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні до мене підійшли близько 50 моїх колег, які вчора проголосували зеленою (кнопкою за відставку Разумкова. - Ред.). І сказали: вибач, але ми так зробили, бо нас викликали, нас переконували, назвемо це так, що ви повинні проголосувати", - розповів Разумков.

"У тому числі керівництво фракції, запрошували і в Офіс Президента, це не секрет", - додав він.

Разумков підкреслює, що одні тільки "слуги" без підтримки інших політично сил не змогли б відправити його у відставку.

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"215 голосів. Якби не було інших політичних сил, то теза колег про те, що вони змінюють внутрішнім рішенням партії - не відповідає дійсності. Вона просто не відповідає дійсності: завдяки двом великим групам і партії "Батьківщина" ми отримали ось такий результат", - сказав ексспікер.

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку. 8 жовтня депутати призначили спікером Руслана Стефанчука.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Антон Вольтер
    Очень много внимания уделяется этому антинародному (как и все зеленые) негодяю. Необходимы новые выборы и чтобы Зе свалился в свой квартал 95, а этот вернулся в свои ломбарды.
  • юрий вакуленко 1aae00c1
    зеленые тараканы извиняются за конверты с зелеными баксами --- это все херня и лирика . а вот жюлька 20 голосов отвалила за отставку . это таки да ПОЗЕЛЕНЕЛА СИЛИКОНОВАЯ ЖАБА . все о народе зубажилом . все об офшорах . все об ..каррупции.. переживает сердешная . про землю нашу . про газ по 1 грн --- аппазиционерка нэдороблэна до корыта пообещали допустить . вот и подсуетилась . про наше ..национальное достояние.. ГТС уже молчит сердешная . а 10 лет назад рученята заламывала глазки закатывала что в концессию трубу отдавать нельзя . теперь на металолом скоро порежем и вот народ голосует на выборах то за зеленых то за сердешных . а какая между ними разница --- никакой . просто бизнес на подтанцовках
  • вставай
    Нормально голосували. Як всігда. Як і за закон про дерибан землі. Тільки тоді ти, гнида, посміхався. Ось тобі і бумеранг.
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