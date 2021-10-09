Справа Медведчука - це продовження боротьби за незалежність України, - Баканов

Торгівля вугіллям з окупантами була спробою поставити Україну в залежність від РФ.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив глава СБУ Іван Баканов, інформує Цензор.НЕТ.

"Це була організована група, яка хотіла, щоб Росія отримала "гачок" і тримала Україну в енергетичній залежності", - сказав Баканов.

Він зазначив, що розслідування проти Медведчука почалося після обрання президентом Володимира Зеленського.

При цьому, за словами Баканова, присутній певний фактор везіння - правоохоронні органи отримали перші матеріали справи, які дозволили розпочати розслідування.

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Глава СБУ підсумував, що правоохоронці цим розслідуванням продовжують "відстоювати незалежність України, яка була отримана в 1991 році".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 8 жовтня голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансуванні тероризму. Прокуратура хоче відправити його під арешт, як альтернативу пропонує заставу в 1 млрд грн.