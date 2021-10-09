Йдеться про трьох-п'ятьох осіб, - Арахамія про відставки в Кабміні

Кадрові перестановки в Кабміні можуть стосуватися трьох-п'ятьох осіб.

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми просто перенесли, зважаючи на те, що порушили питання щодо відсторонення спікера, це потребувало всього, так би мовити, менеджерського впливу. Це складний процес. Тому перенесли на тиждень всі інші кадрові питання. Наступного тижня ми плануємо це питання обговорювати. Потім, через тиждень, коли буде пленарний тиждень, вже втілюватимемо в життя", - сказав він.

За словами Арахамії, кадрові питання "розділять на два транші".

"Ми казали, що це може бути троє-четверо, можливо, троє-п'ятеро осіб. Потрібен просто час, щоб провести співбесіди, висунути кандидатів, надати їм можливість подати документи, декларації тощо, і потім вже голосувати в залі", - сказав політик.

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