Глобальний збій у роботі соціальної мережі Instagram зафіксовано увечері 8 жовтня
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Користувачі з усього світу в п'ятницю ввечері знову повідомляли про проблеми в роботі соцмережі Instagram, яка належить Facebook.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Downdetector.
Зокрема, слід зазначити, що перші дані про проблеми з Instagram почали надходити з 21:15.
Найбільше скарг надходило із США, Британії, Канади, Німеччини та Італії.
Користувачі незадоволені, як працює сайт, також є проблеми з мобільним додатком і входом в облікові записи.
Як відомо, в понеділок увечері в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Проблеми з підключенням до цих соцмережах тривали близько шести годин.