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Нуланд їде на переговори до Росії, - Держдеп

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Нуланд їде на переговори до Росії, - Держдеп
Заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних справ Вікторія Нуланд 11 жовтня відправиться з візитом до Російської Федерації для обговорення низки двосторонніх, регіональних і глобальних питань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.

"Вікторія Нуланд 11 жовтня перебуватиме в Москві (Росія), де зустрінеться з високопосадовцями, а також іншими особами для обговорення низки двосторонніх, регіональних і глобальних питань", - сказано в повідомленні.

Водночас не уточнюється, які саме питання виноситимуться на обговорення.

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Також повідомляється, що 14 жовтня Нуланд відправиться в Бейрут (Ліван), де зустрінеться з представниками уряду та громадськості.

15 жовтня заступник держсекретаря відправиться в Лондон (Велика Британія), де обговорить низку глобальних питань, повідомили в Держдепі.

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Топ коментарі

  • Иванов Юрий 9255343a
    Печеньки везет?
  • Green sheet
    Знаете что ето все напоминает? Отправили очередную овцу в лес к волкам договариваться что они станут вегетарианцами. А волки жрут мясо и слушают
  • Макс Колесниченко
    Противно смотреть, как американцы и европейцы унижаются перед кацапам и просят их дать газу.
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