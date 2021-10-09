Російські окупанти розміщують "Гради" та гаубиці в житлових районах на Донбасі, - ОБСЄ

Російсько-окупаційні війська розміщують військову техніку в житлових районах Донбасу. Її помітили спостерігачі місії ОБСЄ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ за 8 жовтня.

ОБСЄ зафіксувала озброєння, розміщене в порушення ліній відведення на непідконтрольних територіях Донбасу: 1 гаубицю, 1 протитанкову гармату і 2 реактивні системи залпового вогню у двох житлових кварталах.

Зокрема, в житловому районі Луганська патруль ОБСЄ помітив одну буксировану гаубицю 122-го калібру ("Жаба") і протитанкову гармату 120-го калібру ("Рапіра"). Крім того, в житловому районі н. п. Катеринівка бойовики розмістили 2 реактивні системи залпового вогню "Град" 122-го калібру.

Також вказують на ознаки військової присутності і присутності військового типу в зоні безпеки. У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 1 бронетранспортер (БТР-80). Його бойовики розмістили також у житловому кварталі окупованого Луганська.

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