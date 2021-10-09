Боротьба з COVID-19: за добу в Україні вакцинували майже 150 тисяч осіб

За п'ятницю, 8 жовтня, в Україні 148 735 осіб було вакциновано проти коронавірусу COVID-19. Одну дозу отримали 73 961 людина, повністю імунізовано 74 774 особи.