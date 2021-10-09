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Восени ситуація з COVID-19 може бути гіршою, ніж навесні, - епідеміолог Чумаченко

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Восени ситуація з COVID-19 може бути гіршою, ніж навесні, - епідеміолог Чумаченко
Ситуація з коронавірусом в Україні восени може бути гіршою порівняно з весною. Щоб цього уникнути, українцям слід краще дотримуватися карантинних обмежень, а також збільшити темпи вакцинації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", таку думку висловила епідеміологиня Тетяна Чумаченко.

"Якщо епідемічна ситуація розвиватиметься так само, як зараз, то насправді показники захворюваності можуть бути навіть гіршими, ніж навесні цього року", - сказала Чумаченко.

За її словами, уникнути негативного розвитку ситуації з коронавірусом дозволить дотримання українцями карантинних правил - носіння масок, дотримання соціальної дистанції. Крім того, позитивний вплив матиме збільшення темпів вакцинації.

"Тоді ми можемо очікувати поліпшення або принаймні стабілізації ситуації", - додала вона.

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Топ коментарі

  • Вал Кочин
    Питання: куди пропали "пташиний" та "свинячий" грип, адже намордники ніхто не носив і вакцинації не було?
  • Лилия Стацкая
    Я не знаю даже как это прокоментировать ,у нас в городе давно уже все ходят без масок, конечно заражаються и заражают других,но те кто не болел по прежнему уверены что нет никакого вируса,это просто грипп,мало того,в основе смеються с тех кто еще носит маски,как с идиотов.Вирус осенью будет хуже чем весной,а зимой будет хуже чем осенью,народ ведет себя как быдло, которого 73 % ,но и на уровне властей нет никакого контороля и штафов за отсуствие маски в магазине ,или на рынке,и я уверена ,что в каждом городе фактическая ситуация такая же.
    Да ,люди не выполняют какрантинные меры безопасности,но и власти это не конторолируют,нет никаких испекций, контроля, кроме предупреждающих вывесок о том что без масок не обслуживаем,на самом деле даже работники маркетов их не носят.Эта пандемия еще долго будет уносить жизни людей,увы.
  • Alisa Ivanenko
    Лилия, вы как то уже определились. как может больной невакцинированный угробить 2 х привитых? Или я , что то не понимаю? Какая то ересь. Кто с кем проконтактирует? Вы ж привитые защищены. Так же Минздрав сопит
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