Восени ситуація з COVID-19 може бути гіршою, ніж навесні, - епідеміолог Чумаченко

Ситуація з коронавірусом в Україні восени може бути гіршою порівняно з весною. Щоб цього уникнути, українцям слід краще дотримуватися карантинних обмежень, а також збільшити темпи вакцинації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", таку думку висловила епідеміологиня Тетяна Чумаченко.

"Якщо епідемічна ситуація розвиватиметься так само, як зараз, то насправді показники захворюваності можуть бути навіть гіршими, ніж навесні цього року", - сказала Чумаченко.

За її словами, уникнути негативного розвитку ситуації з коронавірусом дозволить дотримання українцями карантинних правил - носіння масок, дотримання соціальної дистанції. Крім того, позитивний вплив матиме збільшення темпів вакцинації.

"Тоді ми можемо очікувати поліпшення або принаймні стабілізації ситуації", - додала вона.

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