Єрмакові члени комісії з обрання керівника САП зірвали ключовий етап конкурсу, - Шабунін

Засідання комісії, яка мала обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не відбулося у суботу, 9 жовтня, через відсутність кворуму.

Про це глава правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін пише на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що у четвер в Україні була Робін Данніген - провідна дипломатк у команді Блінкена, яка відповідає за Європу та Євразію. Вона акцентувала увагу ОП на критичності виконання зобов'язань, взятих Зеленським у спільному з Байденом листі.

"А першим пунктом графіку у цьому листі - САП. Українська влада на найвищому рівні пообіцяла, що все буде тіп-топ", - пише Шабунін, зазначаючи, що Данніген зі свого боку підтвердила готовність американців виконувати свою частину зобов'язань.

"Сьогодні - на другий день після її від'їзду - Єрмакові члени комісії (вибрані Радою) зірвали ключовий етап конкурсу - практичне завдання. Не з’явилися контрольовані ОП члени: Олена Бусол, Андрій Гуджал, Євген Соболь

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Дату практичного завдання комісія визначила заздалегідь, була зроблена купа протокольної і підготовчої роботи, приїхали обидва фіналісти...

Я не знаю, який план у Зеленського, але у США це буде сприйнято як свідомий і продуманий плювок в обличчя Блінкену особисто. Про що державний секретар США точно розповість Байдену, коли будуть ухвалювати якесь важливе рішення щодо України", - вважає Шабунін.

На його думку, зрив конкурсу з обрання керівника САП стане відправною точкою критичних проблем у відносинах із США.

"І справа не в САП. Справа в неспроможності президента України дотримуватися власних зобов’язань.

Цю неспроможність, до речі, бачить не тільки американський істеблішмент. Її бачать еліти всіх провідних столиць світу.

Хто захоче мати серйозні справи з президентом, нездатним дотримуватися власних зобов'язань?

І не має значення, чи зрив конкурсу САП - це самодіяльність Єрмака/Татарова, чи вказівка Зеленського. Відповідальність на президенті особисто", - написав Шабунін.

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