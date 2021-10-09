Справа про розкрадання 150 млн грн на будівництві Подільського моста: прокуратура повідомила про підозру чотирьом фігурантам

Київська міська прокуратура в межах кримінального провадження за фактом привласнення коштів територіальної громади та службової недбалості під час будівництва Подільського моста через р. Дніпро повідомила про нові підозри першому заступнику керівника КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд м. Києва", керівнику генпідрядної організації, а також вручила повідомлення про підозру двом керівникам підрядних організацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що у квітні 2017 року між КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд м. Києва" і генпідрядником було укладено договір генпідряду на виконання робіт із будівництва Подільського мостового переходу.

У листопаді 2019 року генпідрядник залучив підрядні організації для нібито надання послуг з використання найманого нестандартного обладнання з операторами (машиністами та допоміжним персоналом), включно з переміщенням важких вантажів та іншими додатковими послугами. Упродовж 2020 року на підставі підписаних актів здачі-приймання виконаних робіт із бюджету було переказано 148 млн грн.

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Водночас, відповідно висновку комплексної судової будівельно-технічної експертизи, виконання робіт на зазначену суму не підтверджується документально та фактично.

Крім того, упродовж серпня-листопада 2020 року між замовником будівництва, генпідрядником та підрядниками складено та підписано акти приймання виконаних робіт з облаштування антикорозійного захисту металевих елементів несучих конструкцій прогонової споруди мосту. Водночас, відповідно до висновку експертів, обсяги та вартість виконаних робіт не відповідають відомостям, зазначеним у документах. Розмір завищення становить близько 1,8 млн гривень.









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У зв’язку з цим першому заступнику керівника КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та керівнику генпідрядної організації повідомлено про нові підозри за новими встановленими епізодами за ч. 2 ст. 367 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України відповідно.

Крім того, вручено повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України двом керівникам підрядних організацій, які фактично були залучені для виконання робіт за завищеними цінами та обготівкування коштів.

Загальний розмір завданих столичному бюджету збитків за цими епізодами становить близько 150 млн грн.

У прокуратурі нагадали, що 16 серпня 2021 року вище зазначеним керівнику КП та генпідряднику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України відповідно через завищення вартості робіт із фарбування прогонових плит Подільського мосту на понад 4,5 млн гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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