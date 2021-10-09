Смерть українця Никифоренка в Польщі: обвинувачення висунули дев'ятьом особам, поліцейським, які брали участь у побитті, загрожує до 10 років

Окружна прокуратура польскго міста Щецін висунула обвинувачення дев'ятьом фігурантам справи про смерть 30 червня у Вроцлаві 25-річного громадянина України Дмитра Никифоренка. Поліцейським, які брали участь у затриманні і побитті українця, загрожує до 10 років ув'язнення, іншим особам - до п'яти років.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили в Окружній прокуратурі Щеціна.

Як повідомляється, обвинувачення висунуто чотирьом поліцейським, трьох із яких наразі вже звільнено з поліції, трьом працівникам витверезника, куди було доставлено українця після затримання, керівнику цього закладу, а також лікарці, яка тоді перебувала на чергуванні.

Трьом працівникам поліції прокурор висунув обвинувачення у перевищенні службових повноважень, знущанні над затриманою особою і побитті з летальним наслідком. Четвертому поліцейському висунуто обвинувачення у неперешкоджанні фізичному знущанню над затриманим, що суперечить його службовим обов’язкам.

Двох працівників витверезника прокурор обвинуватив у спільному з поліцейськими знущанні над затриманим і побитті із смертельним наслідком.

Читайте також: У МВС Польщі запевняють, що "частину поліцейських вже покарано" через смерть українця Никифоренка

Прокуратура також висунула обвинувачення лікарці, яка чергувала у витверезнику, у нездійснені належного нагляду за потерпілою особою, чим поставила її під безпосередню загрозу смерті, а також у нездійсненні оцінки стану її здоров’я у світлі застосування проти неї насилля, що призвело до смерті особи.

Керівнику витверезника та одній із працівниць цього закладу прокуратура висунула обвинувачення у перешкоджанні кримінальному провадженню та подачі неправдивої інформації в медичній документації щодо перебування потерпілого в центрі.

Прокуратура звернулася до суду про тимчасовий арешт на три місяці двох поліцейських, а щодо інших обрання запобіжного заходу у формі нагляду поліції, заборони контактування з визначеними особами, заборони виїжджати за кордон і застави майна.

Лікарку, одного з поліцейських, який ще працює в органах поліції, та двох працівників витверезника прокурор на час слідства відсторонив від виконання ними своїх обов’язків. Четвертому поліцейському прокуратура заборонила займатися діяльністю, пов’язаною з можливістю застосування прямих примусових заходів.

Як зазначається, попри позитивну оцінку зібраного прокуратурою матеріалу суд не погодився на тимчасовий арешт двох поліцейських. Утім, прокуратура має намір оскаржити це рішення суду.

За скоєні дії, що призвели до смерті громадянина України, трьом працівникам поліції і двом працівникам витверезника загрожує покарання у вигляді ув'язнення до 10 років, а іншим обвинуваченим – до п'яти років ув’язнення.

Читайте також: Ми чекаємо притягнення винних до найсуворішого покарання, - Кулеба про смерть українця Никифоренка у відділку польської поліції

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, у польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття у міському витверезнику 30 липня помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники.

За даними польських ЗМІ, насильство щодо українця застосовували невиправдано. Справа смерті українця після затримання поліцією викликала значний резонанс у Польщі.

Пізніше зі служби звільнили двох поліцейських, яким були пред'явлені дисциплінарні обвинувачення, в тому числі у незаконному застосуванні заходів прямого примусу у вигляді фізичної сили і кийків.

Читайте також: У крові загиблого в Польщі громадянина України Никифоренка не виявили слідів наркотиків, - ЗМІ