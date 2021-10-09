Саакашвілі звернувся до міжнародної спільноти: "Сподіваюся, ви не залишите непоміченою цю справу про ув'язнення без суду"

Затриманий у Грузії експрезидент Міхеіл Саакашвілі звернувся до міжнародної спільноти із закликом звернути увагу на його ув'язнення без суду.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Саакашвілі, його арешт ґрунтувався на двох вироках суду, "які ніхто у світі не визнає, а також на ордері на арешт за двома незавершеними справами".

"Відповідно до законодавства Грузії будь-яку особу, затриману на підставі відкритої справи та справи, що триває, мають негайно доставити до суду. Мене вже 9 днів тримають у тюрмі без слухання, і моєму адвокату суддя у справі сьогодні сказав, що найближчими тижнями слухань не очікується", - зазначає Саакашвілі.

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Саакашвілі назвав такі дії спробою запобігти його появі на публіці перед запланованим другим туром виборів. "Майже в кожному великому місті моя партія йде пліч-о-пліч із партією Іванішвілі", - зазначив експрезидент Грузії.

"Сподіваюся, ви не залишите непоміченою цю справа про ув'язнення без суду", - резюмував Саакашвілі.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.