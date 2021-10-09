Новини

У Києві зафіксовано найбільшу кількість хворих на коронавірус із квітня: 863 нові випадки за добу, 13 осіб померли

1 24510
У Києві зафіксовано найбільшу кількість хворих на коронавірус із квітня: 863 нові випадки за добу, 13 осіб померли
За минулу добу в Києві зафіксовано 863 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19, 13 людей померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"863 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за  добу в столиці. 13 осіб померли. Загалом від коронавірусу в столиці за період пандемії зафіксовано 5516 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання - 239 723", - навів дані мер.

Захворіли 481 жінка віком від 18 до 95 років, 313 чоловіків віком від 18 до 95 років. А також 35 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 34 хлопчики від 4 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 104 хворих на коронавірус і 176 осіб із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 186 осіб. Загалом коронавірус подолали 222 425 жителів столиці.

Читайте також: Епідзонування України: у "помаранчевій" зоні 15 областей. ТАБЛИЦЯ

Топ коментарі

  • Юрій Ан
    Ну, кабы за два года истерии можно было бы поставить излучатели в метро, автоматы по продаже масок и перчаток на остановках.
    Я уже не говорю о том, чтобы хоть раз за 7 лет полить улицы города.
    Ждем, что отбитоголовый объявит очередной локлаун и нанется отлов и штрафование физкультурников.
  • Игорь Билык
    А главное он должен заставить людей самих заботится о своем здоровье, носить маски, вакцинироваться...Но тут загвоздка, у половины людей ковида не существует, а у половины половины вместо вакцины вживляют чипы или генетическую хрень, которая превращает в Халка. Но мы же свободная страна умных людей? Долой ограничения, авось сдохнет кто-то другой, а не я.
  • Андрей Сафhjyjd
    троляка "антивакцинатор" з рашки працює по темі ... В спам свинособаку!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини