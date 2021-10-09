У Києві зафіксовано найбільшу кількість хворих на коронавірус із квітня: 863 нові випадки за добу, 13 осіб померли
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За минулу добу в Києві зафіксовано 863 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19, 13 людей померли.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"863 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 13 осіб померли. Загалом від коронавірусу в столиці за період пандемії зафіксовано 5516 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання - 239 723", - навів дані мер.
Захворіли 481 жінка віком від 18 до 95 років, 313 чоловіків віком від 18 до 95 років. А також 35 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 34 хлопчики від 4 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 104 хворих на коронавірус і 176 осіб із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Одужали за минулу добу 186 осіб. Загалом коронавірус подолали 222 425 жителів столиці.