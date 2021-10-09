Списувати вагони за віком неправильно, значення має стан вагона, а не рік випуску, - експерт

Списувати нормальні вагони через вік і купувати нові - завдання, яке для "Укрзалізниці" не в пріоритеті. Набагато важливішою є програма з оновлення інфраструктури та локомотивів, яких компанії катастрофічно не вистачає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це заявив гендиректор Федерації роботодавців та транспорту України Володимир Гусак, коментуючи новий наказ Міністерства інфраструктури про обмеження термінів експлуатації вантажних вагонів.

"Закупівля вагонів - точно не пріоритетне завдання. Так, необхідно якесь планове оновлення. Але зараз "Укрзалізниці" потрібно зосередитися на розв'язанні проблем з тягою і з організацією руху. Природно, якщо оборот вагонів буде рости, то потрібно буде дедалі більша кількість вагонів, але це ж не причина, а наслідок. І якщо "Укрзалізниця" поверне оборот вагонів до показників першого півріччя, а це 6 діб, то і набагато менш напруженою стане ситуація із вагонами", - пояснив експерт.

За його словами, "Укрзалізниця" і приватні вагонні оператори мають оновлювати свій вагонний парк у межах власних бізнес-планів, без надмірного втручання держави. Адже набагато важливіший технічний стан вагона, а не його вік.

"Мають діяти ринкові відносини, і приватні гравці цілком у змозі вирішувати, коли їм оновлювати вагони. Але сама ідея заборони експлуатації вагонів залежно від року випуску неправильна. Ми ж автомобілі не забороняємо експлуатувати залежно від року випуску. Прекрасно нашими дорогами, наприклад, ще їздять "Жигулі" 1960-х", - підкреслив Гусак.

Як відомо, Міністерство інфраструктури опублікувало новий наказ про обмеження термінів експлуатації вантажних вагонів залежно від віку. Це вже не перша спроба відомства втрутитися у вагонний ринок: попередні спроби були неуспішними, а накази були відхилені регуляторною службою.

Своєю чергою промислові асоціації заявили, що різке скорочення кількості вантажних вагонів призведе до дефіциту рухомого складу, зривів поставок продукції і перебоїв у виробництві, а в підсумку стане ударом для економіки України.