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Додаткові тури імунізації дітей проти поліомієліту проведуть на Рівненщині: невакцинованих дітей не допускатимуть до навчання, - МОЗ

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Додаткові тури імунізації дітей проти поліомієліту проведуть на Рівненщині: невакцинованих дітей не допускатимуть до навчання, - МОЗ
У Рівненській області на позачерговому засіданні комісії із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення про додатковий тур імунізації дітей проти поліомієліту для запобігання поширенню захворювання на території області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

"Рівень імунізації дітей проти поліомієліту недостатній. Лише 53% дітей віком до року отримали планові щеплення у 2021 році. З огляду на випадок захворювання на поліомієліт  тепер ми маємо здійснити додатковий тур і вакцинувати всіх дітей регіону, щоб захистити їх від інфікування", - зазначив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

З 11 до 22 жовтня в області відбудеться невідкладний "нульовий" тур вакцинації з використанням вакцини ІПВ для дітей до 5 років включно незалежно від раніше проведеної вакцинації. Наступні три раунди триватимуть 90 днів і охоплюватимуть все населення області цієї вікової групи.

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Комісія ТЕБ та НС також прийняла рішення про те, що невакцинованих діти не допускатимуть до навчання. Вони будуть забезпечені іншими формами навчання.

Як повідомлялося, у Рівненській області підтвердили випадок паралічу у 1,5-річної дитини, який спричинений дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2). Батьки дитини свідомо відмовилися від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання.

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Топ коментарі

  • юрий П cf937564
    прививка от полиомиелита давно отработана. никаких побочек не имеет. нужно быть полным идиотом,чтобы не делать её ребёнку
    полиомиелит-это калека на всю жизнь.
  • Порохобандерівець
    І навіщо ті щеплення? У інвалідного візка такі красиві блискучі колеса! А мама- вона завжди поруч, і погодує, і дупцю підітре. Тільки б не кололи в рідну дупцю отого тімесаролу рептилоїди з планети Нубіру, бо ще стане кровинонька аутистом і буде перед ноутбуком фапати на аніме.
    Злий сарказм.
  • Олександр Голубенко
    У ХХІ столітті мати випадки поліомієліту в дітей - це зазвичай прямий наслідок мракобісся, невігластва та безвідповідальності батьків! Тільки уявіть собі: пара батьків, що є стандартними дегенератами-антиваксерами, беруть і знищують нормальне життя дитини назавжди!
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