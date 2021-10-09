"ЄС" вимагатиме кримінальної відповідальності для організаторів антиконституційного голосування за закон про олігархів, - Климпуш-Цинцадзе

Фракція "Європейська Солідарність" наполягатиме на притягненні до кримінальної відповідальності організаторів антиконституційного голосування за скандальний законопроєкт про олігархів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила нардепка "ЄС" Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"На жаль, напевно, буде бажання підписати закон у тому вигляді, який хочеться бачити Банковій, незалежно від того, що було прийнято і було проголосовано Верховною Радою. Тоді дійсно настає кримінальна відповідальність. Ми як фракція вже подали свої звернення в правоохоронні органи щодо всіх порушень, які були зафіксовані під час прийняття цього закону. Але якщо на це піде новий спікер, то, очевидно, будемо звертатися і далі", - заявила нардепка в ефірі телеканалу "Україна 24".

Водночас вона вважає, що процеси навколо скандального законопроєкту про олігархів потрібні владі для відволікання уваги від скандалів з офшорами і нападу на журналістів у приміщенні державного "Укрексімбанку".

"Це спроба відвернути увагу. Просто у них кредо таке, що ні дня без "зашкварів" і ні дня без сорому і ганьби. Тому це просто їхній такий стиль і це склад депутатської парламентської сили "Слуги народу".

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Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеціанської комісії і не звертаючи уваги на критику міжнародних експертів.

Після голосування голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу на предмет дотримання прав людини.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції, а фракція "ЄС" звернулася в правоохоронні органи.