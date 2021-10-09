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"ЄС" вимагатиме кримінальної відповідальності для організаторів антиконституційного голосування за закон про олігархів, - Климпуш-Цинцадзе

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"ЄС" вимагатиме кримінальної відповідальності для організаторів антиконституційного голосування за закон про олігархів, - Климпуш-Цинцадзе
Фракція "Європейська Солідарність" наполягатиме на притягненні до кримінальної відповідальності організаторів антиконституційного голосування за скандальний законопроєкт про олігархів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила нардепка "ЄС" Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"На жаль, напевно, буде бажання підписати закон у тому вигляді, який хочеться бачити Банковій, незалежно від того, що було прийнято і було проголосовано Верховною Радою. Тоді дійсно настає кримінальна відповідальність. Ми як фракція вже подали свої звернення в правоохоронні органи щодо всіх порушень, які були зафіксовані під час прийняття цього закону. Але якщо на це піде новий спікер, то, очевидно, будемо звертатися і далі", - заявила нардепка в ефірі телеканалу "Україна 24".

Водночас вона вважає, що процеси навколо скандального законопроєкту про олігархів потрібні владі для відволікання уваги від скандалів з офшорами і нападу на журналістів у приміщенні державного "Укрексімбанку".

"Це спроба відвернути увагу. Просто у них кредо таке, що ні дня без "зашкварів" і ні дня без сорому і ганьби. Тому це просто їхній такий стиль і це склад депутатської парламентської сили "Слуги народу".

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Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеціанської комісії і не звертаючи уваги на критику міжнародних експертів.

Після голосування голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу на предмет дотримання прав людини.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції, а фракція "ЄС" звернулася в правоохоронні органи.

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Да неужели вы еще не поняли, что зеленому крысятнику все по барабану. Для них нет ни законов ни понятий.Видать Криворожские помойки крепко въелись в их гнилую сущность.
  • Людмила Терещенко fed37fc8
    Может и так, но ведь это голосование за закон для олигархов было проведено с нарушениями всех норм парламентского регламента и даже с шулерством Стефанчука, когда он просто вычеркнул одну норму из стенограммы.
    Это действительно криминальные нарушения, вне зависимости от того, требуют этого ПЭСики или нет.
    Суть то в этом.
  • Чайка Київ
    В Україні, поки що, так склалося, що президент- злочинець тікає в ... ростов.
    Побачимо, чи встигне цей, презЕдент.
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