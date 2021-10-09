З семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській", - Держприкордонслужба
1 3178
Рух більшістю гуманітарних дорожніх коридорів на Донбасі заблоковано з боку тимчасово окупованих територій України. З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється тільки в "Станиці Луганській".
Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.
За тиждень пасажиропотік у "Станиці Луганській" зменшився на 4%. Загалом через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 7 621 особа, а на контрольовану територію - 7 280 осіб.
Навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблокували рух у понеділок і п'ятницю. Лінію розмежування у контрольному пункті перетнула 581 особа і 110 транспортних засобів на тимчасово окуповану частину Донбасу. Водночас 382 людини і 78 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.