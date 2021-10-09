З семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській", - Держприкордонслужба

Рух більшістю гуманітарних дорожніх коридорів на Донбасі заблоковано з боку тимчасово окупованих територій України. З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється тільки в "Станиці Луганській".

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.

За тиждень пасажиропотік у "Станиці Луганській" зменшився на 4%. Загалом через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 7 621 особа, а на контрольовану територію - 7 280 осіб.

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Навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблокували рух у понеділок і п'ятницю. Лінію розмежування у контрольному пункті перетнула 581 особа і 110 транспортних засобів на тимчасово окуповану частину Донбасу. Водночас 382 людини і 78 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.