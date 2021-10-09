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ЄС та США дуже розчаровані зривом засідання комісії щодо керівника САП, - посольство

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ЄС та США дуже розчаровані зривом засідання комісії щодо керівника САП, - посольство
Європейський Союз та Сполучені Штати Америки розчаровані затримкою обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і закликають відновити роботу відбіркової комісії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні.

"ЄС та США дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні. Ми закликаємо відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок. Зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, засідання комісії, яка мала обрати керівника САП, не відбулося через відсутність членів комісії: Олени Бусол, Андрія Гуджала і Євгена Соболя.

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Топ коментарі

  • Светлана Науменко
    Так может уже назвать украинскую власть мафией, которая грабит свой народ. И наложить на нее санкции - арестовать их счета и недвижимость заграницей, запретить им въезд в цивилизованные страны - а то привыкли отдыхать на роскошных курортах и лечится в Европе в дорогих клиниках. И ихние семьи не вылазят из Европы и США.
  • Zelya Vsyo
    }{уйло полностью одобряет действия "дворянина" Д'Ермака по уничтожению Украины.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    как вы дипломатичны !!!!
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