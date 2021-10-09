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Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 120 тонн гуманітарної допомоги

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Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 120 тонн гуманітарної допомоги
Упродовж тижня на окуповану Росією територію Донбасу попрямували 8 вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста загальною вагою 120 тонн.

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" за тиждень проїхали 8 вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - сказано в повідомленні.

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Жителям тимчасово окупованої території України доставлено 120 тонн постільної білизни, продуктових та гігієнічних наборів.

Топ коментарі

  • Amber
    Красный крест пдкармливает местных гоблинов - предателей и армию из кацапстана !
  • Старый зольдат
    Ну вот, Красный крест отправил 120 тонн сепаратистам и московитам, а Мецгер и ЗЕ отправили туда же 60 000 000.
  • 5 копійок
    КК посібник сепарні.
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