Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 120 тонн гуманітарної допомоги

Упродовж тижня на окуповану Росією територію Донбасу попрямували 8 вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста загальною вагою 120 тонн.

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" за тиждень проїхали 8 вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - сказано в повідомленні.

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Жителям тимчасово окупованої території України доставлено 120 тонн постільної білизни, продуктових та гігієнічних наборів.