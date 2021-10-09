Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 120 тонн гуманітарної допомоги
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Упродовж тижня на окуповану Росією територію Донбасу попрямували 8 вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста загальною вагою 120 тонн.
Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.
"Через КПВВ "Новотроїцьке" за тиждень проїхали 8 вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - сказано в повідомленні.
Жителям тимчасово окупованої території України доставлено 120 тонн постільної білизни, продуктових та гігієнічних наборів.