Жертва нападу в поїзді "Київ-Маріуполь" Анастасія Лугова отримає 100 тис. грн компенсації від "Укрзалізниці"

Анастасія Лугова, яку влітку 2020 року побив і ледь не зґвалтував п'яний пасажир у потязі "Київ-Маріуполь", отримає 100 тисяч гривень моральної компенсації від "Укрзалізниці".

Таке рішення прийняв суд, розповіла Анастасія Лугова в ефірі "Сніданку з 1+1", інформує Цензор.НЕТ.

Жінка каже, що не задоволена рішенням суду, адже просила компенсацію у розмірі 500 тис. гривень за двох: за себе і маленького сина, який був свідком нападу.

"Ще досі я відвідую остеопата, бо в мене є порушення хрящів шиї. Зміщення від удару сталося. Досі проходжу лікування, бо є ще ґулі на лобі. Крім того, треба вставити брекети. Також працюю з психологами", - розповіла потерпіла.

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Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі "Маріуполь-Київ" один із пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.