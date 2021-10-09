Таліби відмовилися співпрацювати із США в боротьбі з ІДІЛ

Представники руху "Талібан" відкидають співпрацю із США для стримування екстремістських угруповань в Афганістані.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство Associated Press.

За словами представника талібів Сухайла Шахіна, рух "не співпрацюватиме з Вашингтоном у боротьбі з філією ІДІЛ в Афганістані". "Ми можемо впоратися з ІДІЛ самостійно", - заявив він, відповідаючи на запитання агентства, чи співпрацюватимуть таліби зі США над стримуванням терористів.

Раніше повідомлялося, що в суботу і в неділю таліби і представники США проведуть переговори в Досі в Катарі.

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Напередодні унаслідок атаки терориста-смертника з ІДІЛ загинули понад 50 мусульман-шиїтів в Афганістані.

Бойовики руху "Талібан" у липні-серпні захопили одну за одною майже всі провінції Афганістану і 15 серпня увійшли в Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані та багато членів його уряду втекли з країни. До 31 серпня США та їхні союзники здійснювали евакуацію іноземних громадян і афганців, які працювали з іноземними місіями в Афганістані. Їм вдалося вивезти понад сто тисяч людей, але багато хто так і не зміг залишити країну. Періодично у ЗМІ з'являються повідомлення про те, що деяким групам афганців вдається виїхати, проте це поодинокі випадки.

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