Понад 600 тис. спецперепусток на випадок локдауну замовили в Києві
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Столичні підприємства замовили більш як 600 тисяч спеціальних перепусток для громадського транспорту на випадок локдауну через коронавірус COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Сегодня", про це повідомили в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації.
"Наше головне завдання - забезпечити проїзд людей, без яких місто припинить функціонувати", - розповіли в КМДА.
Усього в системі зареєструвалися 9187 компаній. З них 8 090 подали заявки для своїх працівників. Тільки за вересень замовили 255 863 спецперепусток. За весь час було замовлено 612 705 спецперепусток.
У серпні перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба говорив, що в разі можливого локдауну в Києві скористатися громадським транспортом зможуть кияни зі спеціальними перепустками, а транспортні карти без дозволів під час суворого карантину не діятимуть.