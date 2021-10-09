Новини

Литві потрібно ще 300 км колючого дроту, щоб відгородитися від Білорусі, - МВС

2 95532
Литві потрібно ще 300 км колючого дроту, щоб відгородитися від Білорусі, - МВС
Литва побудувала вже майже 46 кілометрів огорожі з колючим дротом на кордоні з Білоруссю, для покриття найбільш уразливої ділянки буде потрібно ще 300 км.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це 9 жовтня повідомляється на сайті МВС республіки.

Загалом Литва придбала або отримала 556 км колючого дроту: 306 км було закуплено, 250 км країна отримала як допомогу від Естонії, України та Словенії.

"Наразі будують паркан на найуразливіших ділянках литовсько-білоруського кордону, щоб запобігти незаконному перетину кордону", - зазначила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Читайте також: Литва вирішила побудувати чотириметровий паркан на кордоні з Білоруссю, а Лукашенко наказав "закрити кожен метр кордону" на півдні і заході

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Помогли Эстония, Украина и Словения. А другие страны НАТО не хотят помочь своему восточному флангу? Ведь для них это копейки, ни о чём. Вот вам кстати и оборонительный блок. Видимо некоторые страны и дальше будут объединятся в мини-блоки. А то система слишком неповоротлива и забюрократизирована, пока почухаются и поозаботятся, упоротые Бульбофюрер и Бункерный карлик понаворотят делов
  • Zemer
    А ещё нужна заминированная КСП - картофельно следовая полоса
  • Стрелок
    лукашеску отжигает

Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини