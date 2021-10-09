Литві потрібно ще 300 км колючого дроту, щоб відгородитися від Білорусі, - МВС

Литва побудувала вже майже 46 кілометрів огорожі з колючим дротом на кордоні з Білоруссю, для покриття найбільш уразливої ділянки буде потрібно ще 300 км.