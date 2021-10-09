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Закликаю розглянути питання про блокування виплат Польщі з бюджету ЄС, - голова Європарламенту Сассолі

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Закликаю розглянути питання про блокування виплат Польщі з бюджету ЄС, - голова Європарламенту Сассолі
Голова Європарламенту Давид Сассолі закликав розглянути питання про блокування виплат Польщі з бюджету ЄС. Цього тижня польський Конституційний суд визнав перевагу національного законодавства над європейським правом.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна про це заявив Давид Сассолі в інтерв'ю La Repubblica.

За його словами, Єврокомісія веде з владою Польщі переговори щодо базових принципів, недотримання яких може заблокувати затвердження плану відновлення країни.

"Європейський парламент боровся за ухвалення постанови про розподіл бюджету (ЄС - ред.) залежно від дотримання принципу верховенства права. Думаю, що настав час оцінити його конкретне застосування", - пояснив він, додавши, що йде наступ на цінності ЄС і потрібна "дуже жорстка реакція".

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Нагадаємо, 7 жовтня Конституційний суд Польщі визнав верховенство національного законодавства над європейським правом. У ЄС назвали це рішення викликом принципам Союзу і пообіцяли вжити заходів.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Полякам набридли гейські цінності.
    Тим більше, європейці самі знехтували ними, підіграючи кацапні.
  • Лава Ромашкина
    Польша отказывается принимать беженцев,которыми именно Меркель и Саркази двое бездетных и стремных человека -им наплевать наплевать вообще на будущее стран) наводнили Европу!! Кому нужны дармоеды,которые только и могут рожать и под пальмами сидеть,ждать подачки от мира??Молодцы поляки!! Они принимают умных и работящих украинцев!
  • Adrew Warko
    Ага.
    "Ответ ЕС на задержание Протасевича должен быть решительным, незамедлительным и единым", - глава Европарламента Сассоли.

    Видимо, такой же решительный, незамедлительный и единый ответ будет и в этот раз.
    Собственно, как и всегда.
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