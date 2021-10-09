Поліція перевіряє інформацію про замінування 7 лікарень в Харкові
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Харківська поліція перевіряє інформацію про замінування 7 медустанов і супермаркету.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
У повідомленні зазначається: "Поліція перевіряє повідомлення про мінування медичних установ і супермаркету в Харкові. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.
9 жовтня близько 13:10 у поліцію надійшов електронний лист з повідомленням про те, що в Харкові заміновані сім лікарень і один із супермаркетів.
Нині проводять огляд приміщень і прилеглих територій".