Поліція перевіряє інформацію про замінування 7 лікарень в Харкові

Харківська поліція перевіряє інформацію про замінування 7 медустанов і супермаркету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

У повідомленні зазначається: "Поліція перевіряє повідомлення про мінування медичних установ і супермаркету в Харкові. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.

9 жовтня близько 13:10 у поліцію надійшов електронний лист з повідомленням про те, що в Харкові заміновані сім лікарень і один із супермаркетів.

Нині проводять огляд приміщень і прилеглих територій".

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