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Поліція перевіряє інформацію про замінування 7 лікарень в Харкові

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Поліція перевіряє інформацію про замінування 7 лікарень в Харкові
Харківська поліція перевіряє інформацію про замінування 7 медустанов і супермаркету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

У повідомленні зазначається: "Поліція перевіряє повідомлення про мінування медичних установ і супермаркету в Харкові. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.

9 жовтня близько 13:10 у поліцію надійшов електронний лист з повідомленням про те, що в Харкові заміновані сім лікарень і один із супермаркетів.

Нині проводять огляд приміщень і прилеглих територій".

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Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко 4a900e56
    Та то русня все своим планом "Шатун" никак не успокоится. Следы звонков будут вести на парашу.
  • Сергей Гусаченко 4a900e56
    Может быть, но слишком системно. Алкашня больше всего обижается на конкретного охранника, вышвырнувшего его тельце из супермаркета.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    от алкашня чертовая...
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