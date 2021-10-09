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Україна, ЄС, США і Німеччина повинні визначити "червоні лінії" щодо "Північного потоку-2", - віцепрем'єр Стефанішина

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Україна, ЄС, США і Німеччина повинні визначити "червоні лінії" щодо "Північного потоку-2", - віцепрем'єр Стефанішина
Україна, ЄС, США і Німеччина повинні визначити "червоні лінії" щодо запуску "Північного потоку-2". Один із прикладів таких ліній - угода Росії і Угорщини про постачання газу в обхід української території.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Совобода" заявила віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанішина.

"Для нас кейс із укладанням угоди між Угорщиною і Росією це про ті "червоні лінії", які записані в угоді (президента США Джо - ред.) Байдена і (канцлера Німеччини Ангели - ред.) Меркель про те, що вони не допустять зловживань на ринку після запуску "Північного потоку-2", - сказала Стефанішина.

Вона додала, що Україна спостерігає за цим процесом і намагається зрозуміти, чи є ця угода "червоною лінією". За її словами, на сьогоднішній день видно, що для американських і німецьких партнерів все ще існує пряма загроза зриву контрактів і вимоги йти в обхід України, необґрунтована ціна на газ, політична ціна - це не "червона лінія", це не елемент гібридної війни.

"Тому я вважаю, що ми також повинні почати розмову, щоб визначити "червоні лінії" для України, ЄС, США та Німеччини для запровадження цього проєкту ("Північного потоку-2")", - підкреслила Стефанішина.

Читайте також: Росія шантажує Європу цінами на газ для запуску "Північного потоку-2", - віцепрем'єрка Стефанішина

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Топ коментарі

  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
    эй ЕС США и Германия!!
    Слыхали что вам сосна палубная проскрипела!!
    Бегом!!
    Вы ей должны
  • Сергей Гусаченко 4a900e56
    Пора вам, зепутанги, свои зеленые линии очертить за пределами Украины.
  • Сергей Фир
    как раз наборот, европейцы получают задешево газ в любых количествах. Ну а для старой трубы, по которой транзит стоит оверпрайс - это да, фиаско.
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