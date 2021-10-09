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Конкурс із обрання голови САП повинен відбутися якомога швидше, - Єрмак

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Конкурс із обрання голови САП повинен відбутися якомога швидше, - Єрмак
Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що конкурс із обрання голови Спеціальної антикорупційної прокуратури має відбутися якомога швидше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твітері.

"Для України абсолютно принципова стабільність і ефективність антикорупційних органів. Тому обрання незалежного і професійного керівника САП має відбутися якомога швидше. Ніякі затримки роботи конкурсної комісії суспільство не зрозуміє і не пробачить", - написав він.

Як повідомлялося раніше, засідання комісії, яка мала обрати керівника САП, не відбулося через відсутність членів комісії Олени Бусол, Андрія Гуджала і Євгенія Соболя.

Своє невдоволення ситуацією, що склалася, висловив і президент Зеленський, який заявив, що "члени конкурсної комісії повинні виконати свій обов'язок як годиться".

Топ коментарі

  • Светлана Науменко
  • Gp An
    Вор кричит "держите вора!" Люди ермака заседание сорвали - а оно тут визжит - наверное от негативной реакции с ЕС и США подгорает у зелененьких буратин.
  • Лилия Стацкая
    Клоуны в своем репертуаре,паясничают и кривляються,ни на что иное они не способны.
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