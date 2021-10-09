З початку доби російські найманці 3 рази порушили перемир'я, застосувавши під Красногорівкою міномети калібру 82 мм, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.