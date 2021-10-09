Угода про відкрите небо з Євросоюзом дозволить знизити ціни на авіаперельоти, зокрема всередині країни, - Стефанішина

Угода про єдиний авіаційний простір із ЄС дозволить підвищити в Україні конкуренцію, що знизить ціни на перельоти всередині країни. Крім того, договір дасть більше можливостей для використання безвізу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанішина заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода"

Вона зазначила, що передусім угода про відкрите небо з ЄС дозволить збільшити кількість компаній на ринку авіаперевезень України. "Тобто компанії з ринку ЄС зможуть працювати на українському ринку. Це означає збільшення конкуренції, зниження цін, збільшення перельотів", - додала вона.

За її словами, прихід на ринок європейських авіакомпаній дозволить збільшити кількість перельотів з інших міст України, а не тільки з Києва.

"Буде більше можливостей користуватися безвізом", - підкреслила Стефанішина.

Нагадаємо, в кінці червня Рада ЄС схвалила підписання з Україною угоди про відкрите небо.

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