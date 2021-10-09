Для цієї хвилі COVID-19 характерне різке падіння рівня сатурації у хворих, - Ляшко
"Про це на брифінгу в Херсоні заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, який під час робочої поїздки в область взяв участь у засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Характерно те, що (лікарі сьогодні поділилися), коли сатурація із 92 різко падає до 70-ти. І це критичний стан, коли людину дуже важко повернути тоді до життя", - сказав Ляшко.
У свою чергу, як зазначив головний державний санітарний лікар області Юрій Ромаскевич, в попередніх хвилях "ми не бачили такого різкого падіння рівня сатурації". Це, за його словами, ознака саме штаму "Дельта".
Ляшко також зазначив, що якщо говорити про особливості госпіталізації, то середня тривалість перебування на ліжку ковідного хворого в цю хвилю збільшилася в середньому на півтора-два дні і становить близько 14 днів. Однак, як наголосив він, є випадки, коли хворого тримають у лікарні по 28-30 днів, люди перебувають на кисні, і не на інвазивній вентиляції легенів і на інвазивній вентиляції легенів.
"І це непорівняно з температурою у людини, що може виникнути після щеплення. Той, хто був на масці кисневій, той розуміє, про що йде мова", - сказав Ляшко.
Він закликав щеплюватися, оскільки вакциновані легше переносять хворобу - вакцинація захищає від середньої тяжкості і тяжкого перебігу COVID-19.
Нагадаємо, за минулу добу 8 жовтня проти COVID-19 вакциновано 148 735 осіб.