Для цієї хвилі COVID-19 характерне різке падіння рівня сатурації у хворих, - Ляшко

Особливість нинішнього спалаху коронавірусу - різке падіння сатурації у хворих.

"Про це на брифінгу в Херсоні заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, який під час робочої поїздки в область взяв участь у засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Характерно те, що (лікарі сьогодні поділилися), коли сатурація із 92 різко падає до 70-ти. І це критичний стан, коли людину дуже важко повернути тоді до життя", - сказав Ляшко.

У свою чергу, як зазначив головний державний санітарний лікар області Юрій Ромаскевич, в попередніх хвилях "ми не бачили такого різкого падіння рівня сатурації". Це, за його словами, ознака саме штаму "Дельта".

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Ляшко також зазначив, що якщо говорити про особливості госпіталізації, то середня тривалість перебування на ліжку ковідного хворого в цю хвилю збільшилася в середньому на півтора-два дні і становить близько 14 днів. Однак, як наголосив він, є випадки, коли хворого тримають у лікарні по 28-30 днів, люди перебувають на кисні, і не на інвазивній вентиляції легенів і на інвазивній вентиляції легенів.

"І це непорівняно з температурою у людини, що може виникнути після щеплення. Той, хто був на масці кисневій, той розуміє, про що йде мова", - сказав Ляшко.

Він закликав щеплюватися, оскільки вакциновані легше переносять хворобу - вакцинація захищає від середньої тяжкості і тяжкого перебігу COVID-19.

Нагадаємо, за минулу добу 8 жовтня проти COVID-19 вакциновано 148 735 осіб.

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