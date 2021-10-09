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Відбір на ЧС-2022 з футболу: Україна обіграла Фінляндію і зберегла друге місце в групі

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Відбір на ЧС-2022 з футболу: Україна обіграла Фінляндію і зберегла друге місце в групі
Фото: Павло Кубанов
Національна збірна України з футболу здобула першу перемогу в кваліфікації чемпіонату світу-2022.

У своєму шостому двобої відбіркового етапу мундіалю команда Олександра Петракова на "Олімпіаштадіоні" в Гельсінкі завдала поразки збірній Фінляндії - 2:1, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Синьо-жовті" відкрили рахунок на 4-й хвилині завдяки голу Андрія Ярмоленка після результативного пасу Романа Яремчука. Паритет на 29-й хвилині відновив Теему Пуккі, а вирішальний м'яч забив Яремчук на 34-й хвилині.

В іншому поєдинку відбіркової групи D Казахстан програв Боснії та Герцеговині - 0:2.

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Турнірне становище: Франція - 12 очок (після 6-ти ігор), Україна - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 6 (5), Фінляндія - 5 (5), Казахстан - 3 (6).

Відбірковий турнір ЧС-2022 "синьо-жовті" завершать двома поєдинками з Боснією і Герцеговиною (12 жовтня вдома, 16 листопада в гостях).

Десять переможців відбіркових груп вийдуть на фінальний етап чемпіонату світу напряму. Ще три путівки розіграють у стикових матчах десять володарів других місць, до яких приєднаються два кращих переможця груп Ліги націй УЄФА.

XXII чемпіонат світу з футболу пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.

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Топ коментарі

  • хужє не будєт
    Браво Україно!!!!
    Так тримати.
    Петраков, тримати свою лінію.
    Жоден гравець, не має бути вище команди.
  • Oleksandr Boiko
    тупко.. всім адекватним вболівальникам футболу це цікаво! якщо тобі тільки політика і водяра цікаві - краще мовчи
  • Vedana
    Молодці ! Прямо не віриться: відбір закінчується, а у нас лише перша перемога.
    Як завжди, на емоціях: спокійно вболівати з нашими ніколи виходить. Але так - цікавіше.
    За ті 6 доданих хвилин аж серце розболілося.
    Дуету ЯЯ - оплески !
    Скільки можна було забити, щоб впевненіше почуватися. Такі зручні моменти запороли.
    Ай ...
    Хороший темп, напруга, мотивованість. Вдала гра.
    А помилки нехай розбирають завтра.

    І перемоги з боснійцями у Львові та потім - на виїзді.
    Вперед, збірна !
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