Канцлера Австрії Курца підозрюють в оплаті партійної реклами із бюджету - він оголосив про відставку
Він запропонував президенту республіки Александеру Ван дер Беллену призначити на посаду голови уряду нинішнього міністра з європейських і закордонних справ Александера Шалленберга, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
Водночас Курц залишиться лідером консервативної Австрійської народної партії (АНП) і стане голової її фракції в парламенті.
Кілька днів раніше відставки голови уряду зажадали опозиційні партії в парламенті: Соціал-демократична партія Австрії, ліберальна "Нова Австрія" і правопопулістська Австрійська партія свободи.
Прокуратура Австрії, що спеціалізується на антикорупційних справах, раніше підтвердила, що веде розслідування стосовно Курца і ще дев'яти осіб, підозрюваних у зловживанні довірою і в корупції. За версією слідства, з 2016 по 2018 роки міністерство фінансів країни використовувало бюджетні кошти для фінансування рекламних оголошень в одній з австрійських газет в обмін на розміщення опитувань громадської думки, вигідних для партії Курца. Це, як передбачається, було частиною плану, який дозволив Курцу спочатку прийти до влади в АНП, а пізніше зайняти пост канцлера.
BBC зазначає, що Курц заперечує, що використовував державні гроші з партійно-політичною метою.