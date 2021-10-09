Канцлера Австрії Курца підозрюють в оплаті партійної реклами із бюджету - він оголосив про відставку

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц ввечері суботи, 9 жовтня, оголосив про вихід у відставку, пояснивши своє рішення прагненням "уникнути хаосу" і "забезпечити стабільність".

Він запропонував президенту республіки Александеру Ван дер Беллену призначити на посаду голови уряду нинішнього міністра з європейських і закордонних справ Александера Шалленберга, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Водночас Курц залишиться лідером консервативної Австрійської народної партії (АНП) і стане голової її фракції в парламенті.

Кілька днів раніше відставки голови уряду зажадали опозиційні партії в парламенті: Соціал-демократична партія Австрії, ліберальна "Нова Австрія" і правопопулістська Австрійська партія свободи.

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Прокуратура Австрії, що спеціалізується на антикорупційних справах, раніше підтвердила, що веде розслідування стосовно Курца і ще дев'яти осіб, підозрюваних у зловживанні довірою і в корупції. За версією слідства, з 2016 по 2018 роки міністерство фінансів країни використовувало бюджетні кошти для фінансування рекламних оголошень в одній з австрійських газет в обмін на розміщення опитувань громадської думки, вигідних для партії Курца. Це, як передбачається, було частиною плану, який дозволив Курцу спочатку прийти до влади в АНП, а пізніше зайняти пост канцлера.

BBC зазначає, що Курц заперечує, що використовував державні гроші з партійно-політичною метою.