Ляшко закликав вакцинуватися проти COVID-19 і порадив тим, хто не вірить у коронавірус, поспілкуватися з родичами пацієнтів лікарень
Про це він сказав на брифінгу в Херсоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Нам подобаються черги в пунктах щеплення, нам не подобаються черги швидких біля ковідних лікарень", - зазначив Ляшко. Як підкреслив міністр, під час перебування на Херсонщині він відвідав чотири центри вакцинації.
За його словами, потрібне тільки бажання, тому що за руку в пункти вакцинації нікого не можна привести. А тим, хто не вірить в коронавірус або в ускладнення, міністр радить пройтися повз інфекційної, ковідної лікарні і поспілкуватися з рідними людей, які там лежать.
Він зазначив, що вже не знає, що потрібно розповідати, щоб люди не слухали "цей вайбер, і інше", де "ганяють російську пропаганду", а подивилися на приклад таких країн, як Велика Британія, Данія, де вакциновано більш як 70% дорослого населення і де зняли карантинні обмеження. За його словами, так може бути і в Україні - є можливість, можна робити більш як мільйон щеплень за тиждень.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зареєстровано 15 908 випадків зараження коронавірусом.