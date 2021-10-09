Байден не дозволив Трампу засекретити документи про штурм Капітолія 6 січня

Президент США Джо Байден уповноважив Національний архів передати першу партію документів про події 6 січня 2021 року спеціальному комітету Палати представників США.

Йдеться про штурм Капітолія, коли прихильники Дональда Трампа прорвалися в будівлю Конгресу, намагаючись перешкодити законодавцям офіційно затвердити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Як заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, Байден відмовив колишньому президенту Трампу в спробі скористатися конституційним привілеєм, що дозволяє президенту США зберігати конфіденційність листування співробітників своєї адміністрації. Раніше Дональд Трамп намагався заблокувати доступ до запитаних документів через своїх адвокатів.

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Спеціальний комітет Конгресу з розслідування подій 6 січня погрожує притягнути до відповідальності ексрадника Трампа Стіва Беннона, який заявив про відмову давати показання.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року в Конгресі США відбувалося формальне затвердження перемоги Джо Байдена на виборах президента. Процедуру спробували зірвати прихильники на той момент чинного президента Дональда Трампа: вони прорвалися в Капітолій. Незабаром будівлю звільнили - і конгресмени затвердили перемогу Байдена. У заворушеннях загинули п'ятеро людей.