Франція буде боротися за скасування смертної кари у всьому світі, - Макрон

Франція почне кампанію за скасування смертної кари у всьому світі в межах свого майбутнього головування в Раді Європейського союзу.

Про це заявив президент країни Еммануель Макрон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Він виступив разом з Робером Бадінтером, міністром юстиції покійного президента Франсуа Міттерана, який керував скасуванням смертної кари через парламент Франції в 1981 році.

Як заявив президент, у Парижі відбудеться конференція, присвячена 40-річчю скасування цього покарання у Франції. На заході зберуться групи громадянського суспільства з країн, де застосовується смертна кара.

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Франція, головуючи в першій половині 2022 року в Раді ЄС, працюватиме разом з іншими державами-членами відповідно до резолюції ООН, яка вимагає від країн щорічно повідомляти про кількість винесених смертних вироків і страт, сказав він.

Франція стала тридцять п'ятою країною світу, яка заборонила смертну кару. Подальші скасування і мораторії з того часу означають, що більшість країн більше не застосовують покарання, хоча кілька великих держав, включаючи Китай, Іран і США дотримуються його.

Згідно з опитуваннями, у Франції громадськість залишається різко розділеною з цього питання.

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