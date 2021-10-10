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Поліція Київщини повідомляє, що неодноразово припиняла бійки під будинком Порошенка в Козині і продовжує чергувати

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Поліція Київщини повідомляє, що неодноразово припиняла бійки під будинком Порошенка в Козині і продовжує чергувати
У поліції повідомляють, що "мирна акція" під будинком п'ятого президента України Петра Порошенка в Козині на Київщині триває.

"Станом на 22:50 істотних порушень правопорядку не виявлено. Учасники акції кілька разів намагалися почати бійку, яку поліцейські припиняли. Наразі сторони конфлікту до активних дій не вдаються", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби поліції Київщини.

Правоохоронці закликають учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.

Поліція Київщини повідомляє, що неодноразово припиняла бійки під будинком Порошенка в Козині і продовжує чергувати 01

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Нагадаємо, за даними поліції, "мирна акція двох громадських організацій" під будинком Порошенка в Козині почалася вночі 9 жовтня. Понад 60 правоохоронців забезпечують правопорядок.

Топ коментарі

  • хужє не будєт
    Петро Порошенко якраз приїхав додому. Він подякував ветеранам, які дали відсіч тітушкам. Це ганьба, коли ОП, за наказом Зеленського, за вкрадені у платників податків гроші, наймає всяку погань для провокацій.
  • 18c49ed2
    Кстати, а ведь правда на 1000%. И гордона ************** Киву тоже не тревожат

  • Кот Бегемот b96e8d54
    Порох не зеленая навозная муха Зе-Зе, он не боится никого. Его в бытность президентом на западе называли бульдозером.
    Многие помнят шакалов Собакова, которые преследовали Пороха в 19 годе на предвыборных митингах. Так Порох не боялся это быдло, и когда они блокировали ему проход, он всегда шел напролом, и это быдло молча расступалось и довало ему и его команде пройти.
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