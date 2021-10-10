Поліція Київщини повідомляє, що неодноразово припиняла бійки під будинком Порошенка в Козині і продовжує чергувати
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У поліції повідомляють, що "мирна акція" під будинком п'ятого президента України Петра Порошенка в Козині на Київщині триває.
"Станом на 22:50 істотних порушень правопорядку не виявлено. Учасники акції кілька разів намагалися почати бійку, яку поліцейські припиняли. Наразі сторони конфлікту до активних дій не вдаються", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби поліції Київщини.
Правоохоронці закликають учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.
Нагадаємо, за даними поліції, "мирна акція двох громадських організацій" під будинком Порошенка в Козині почалася вночі 9 жовтня. Понад 60 правоохоронців забезпечують правопорядок.