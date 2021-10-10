В Україні не вистачає близько 3000 суддів, - представник ВС Ткачук

Кожен український суддя працює фактично за 11 відсутніх. Для укомплектування судів чесними та професійними кадрами має запрацювати оновлена Вища кваліфікаційна комісія.

Про це в ефірі телеканалу "Дім" повідомив суддя Верховного суду Олег Ткачук, передає Цензор.НЕТ.

"Немає суддів у деяких районах. В апеляційних судах, як правило, 7 осіб. У кожній колегії - некомплект. Наприклад, у Харкові зараз в апеляційному суді лише 10 суддів зі 115-ти. Виходить, що можливість розглянути свою справу вчасно, за місяць або за два, дуже обмежена. Кожен суддя працює фактично за 11 відсутніх", - розповів Ткачук.

Бракує суддів і у Верховному суді, штат якого має становити 200 осіб.

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"Але 200 осіб у Верховному Суді ніколи не було, зараз - 187", - уточнив суддя.

Співробітники йдуть, зокрема, через складні умови роботи, високе навантаження.

"Суддя в таких умовах працює так, що він, власне кажучи, не бачить своїх рідних. У нас немає суботи, неділі. Як правило, робочий день судді починається о восьмій ранку і закінчується близько одинадцятої години ночі. І так триває чотири останні роки у Верховному суді", - пояснив він.

Не утримує людей навіть висока суддівська зарплата.

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"Є люди, які прийшли у судову систему, не маючи суддівського стажу. Звичайно, у них зарплата менша, ніж у тих суддів, у яких 40 років стажу. Моя зарплата - 75 [прожиткових] мінімумів (з 1 липня 2021 року прожитковий мінімум для працездатних українців становить 2 379 грн. - Ред.)", - розповів Ткачук.

Але для укомплектування судів чесними та професійними кадрами має запрацювати оновлена ​​Вища кваліфікаційна комісія, яка оцінює кандидатів.

"І Венеціанська комісія, і посли європейських країн, як і європейська спільнота, вимагають, щоб Україна не просто існувала як окрема держава, а була частиною європейської спільноти. І вони наполягають на тому, щоб судова реформа була завершена. Щоб була по-новому створена Вища кваліфікаційна комісія суддів, Вища рада правосуддя, щоб пройшли перевірку чинні судді та були призначені нові", - резюмував він.

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