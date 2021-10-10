Війська РФ за добу 6 разів обстрілювали наші позиції. Втрат серед українських військовослужбовців немає, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілюють позиції Збройних сил України з метою підтримки напруги і провокування вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС, за минулу добу, 9 жовтня, російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них двічі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і мінометів калібру 82 мм.

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Неподалік від Новозванівки було здійснено обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Золотого-4 найманці відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм.

У районі Водяного, що на Приазов'ї, противник застосував гранатомети різних систем.

У бік Новолуганського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

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Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7:00 10 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.