Війська РФ за добу 6 разів обстрілювали наші позиції. Втрат серед українських військовослужбовців немає, - штаб ООС
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС, за минулу добу, 9 жовтня, російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них двічі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
У районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і мінометів калібру 82 мм.
Неподалік від Новозванівки було здійснено обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Золотого-4 найманці відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм.
У районі Водяного, що на Приазов'ї, противник застосував гранатомети різних систем.
У бік Новолуганського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Станом на 7:00 10 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.