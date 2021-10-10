В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, виявлено 11 344 нові випадки, видужали 2 581 людина, - МОЗ

За добу 9 жовтня в Україні зафіксовано 11 344 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 149, медпрацівників - 122).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано - 3 712 осіб;

◾ летальних випадків - 162;

◾ видужало - 2 581 людина.

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За добу протестовано:

◾ методом ПЛР - 35 671 особу,

◾ методом ІФА - 5 434 особи,

◾ експрес-тестами - 26 287 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіли - 2 541 257 осіб;

◾ одужали - 2 290 427 осіб;

◾ летальних випадків - 58 493;

◾ проведено ПЛР-тестів - 13 253 584.

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За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1 783), Одеській (1 010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях.