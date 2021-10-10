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Помилувані Зеленським учасники бойових дій вийшли з тюрем, - Офіс президента

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Помилувані Зеленським учасники бойових дій вийшли з тюрем, - Офіс президента
В Україні було звільнено 31 учасника бойових дій, яких раніше було засуджено за злочини легкого та середнього ступеня тяжкості, згідно з указом про помилування президента України Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила голова Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, радник керівника Офісу президента Альона Вербицька.

"Державна кримінально-виконавча служба повідомила про виконання указу президента України щодо звільнення учасників бойових дій у повному обсязі! Найближчим часом 31 сім'я зустріне своїх синів, чоловіків, батьків, братів, а хтось нарешті зможе потиснути руку своєму побратиму", - йдеться в повідомленні.

Вербицька зауважила: "Щиро бажаю всім помилуваним і тепер вільним захисникам України ніколи більше не повертатися в місця позбавлення свободи! Не змарнувати надану можливість почати життя "з чистого аркуша".

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    І тут - "піар"! Коли "горить зад" і падає рейтинг "Блазня", "жОПУ" шалено підшукує можливості його піднять В когось є заперечення? Бо якби "Блазень" вважав , що вони засуджені "несправедливо" чи вирок з "реальним" строком ув"язнення "занадто суворий" то помилував-би їх відразу після приходу до влади Адже це було одним з елементів ""антипорошенкіади" - що "марадьор" масово саджає в тюрми "патріотів"!!! Про це "гуділи" перед виборами з кожного "зливного бачка"!
    Однак "Блазень" це зробив тільки зараз Тепер чекаємо як це буде "роздуваться" у ЗМІ як "найвеличніший акт милосердя" "НАЙВЕЛИЧНІШОГО ЛІДОРА **********"!!!
  • Порохобандерівець
    Юлія Прасолова, терористка з вибухівкою. Саме через те що Зеленський її помилував, і довелося в справі Шеремета призначити винними абсолютно сторонніх людей.
  • Владимир Иванец
    Если шо, у Илюши Киви тоже УБД имеется.
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