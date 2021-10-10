Новини

З усіх госпіталізованих із коронавірусом у вересні - 97,1% невакцинованих, - ЦГЗ

4 91890
З усіх госпіталізованих із коронавірусом у вересні - 97,1% невакцинованих, - ЦГЗ
З усіх госпіталізованих через COVID-19 українців протягом вересня - 97,1% невакцинованих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"За даними електронної системи охорони здоров'я, 97,1% людей, яких госпіталізували з COVID-19 у вересні в Україні, були невакциновані, тобто не отримали двох доз антиковідної вакцини. Загалом серед українців, яким діагностували коронавірусну хворобу в цей період, 95,7% не були повністю вакциновані", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що 66 053 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 9 жовтня. Загалом проведено 13 644 843 щеплення.

Читайте також: Херсонська область незабаром може потрапити до "червоної" зони, - Ляшко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Тунгусский метеорит
    Из-за вас, козлов, нас всех посадят на локдаун. Хотя вы люди взрослые, сознательно сделали свой выбор, поэтому я считаю никаких локдаунов ради спасения тупых обезьян делать не стоит.
  • Sergey Loshenko
    какие красивые цифры - написали бы уже 99,9%
  • Нина Лабунская
    Зебилам вакцинироваться не нужно... Природный отбор таки должен действовать....😊
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини