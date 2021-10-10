З усіх госпіталізованих із коронавірусом у вересні - 97,1% невакцинованих, - ЦГЗ

З усіх госпіталізованих через COVID-19 українців протягом вересня - 97,1% невакцинованих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"За даними електронної системи охорони здоров'я, 97,1% людей, яких госпіталізували з COVID-19 у вересні в Україні, були невакциновані, тобто не отримали двох доз антиковідної вакцини. Загалом серед українців, яким діагностували коронавірусну хворобу в цей період, 95,7% не були повністю вакциновані", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що 66 053 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 9 жовтня. Загалом проведено 13 644 843 щеплення.

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